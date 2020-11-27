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Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, ağustos ayında "görüşlerimizi söylüyoruz" demişti

27 Kasım 2020 17:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemiyle alakalı yaptığı ‘’Yeni tedbirlerle alakalı olarak işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur’’ açıklaması, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün 3 ay önce Sputnik’e yaptığı ‘’Görüşlerimizi söylüyoruz fakat karar alma yetkimiz yok’’ açıklamasını akıllara getirdi.

Tevfik Özlü ağustos ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada ‘’Biz karar verici değiliz. Böyle bir karar alma yetkimiz de yok zaten. Bilim Kurulu olarak biz karar alamıyoruz’’ demişti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise "Yeni tedbirlerle alakalı olarak bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur. Bilim kurulu her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyor’’ dedi.

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