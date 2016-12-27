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Erdoğan: OECD ülkeleri içinde yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtik

27 Aralık 2016 14:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine video konferansla bağlandı. Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde, "Avrupa hesaplama sistemine geçmemizle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha ileri bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. Şimdi size bir müjde daha veriyorum; OECD Türkiye’nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı" ifadesini kullandı.

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