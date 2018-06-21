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Erdoğan, Millet İttifakı destekçilerine teessüf etti: 15 sene önce fırın, buzdolabı bulabiliyor muyduk?

21 Haziran 2018 04:49

“Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel” programında Gezegen Mehmet'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na oy vereceklerini söylerek kendisini eleştiren seçmenlere ait ses kaydını dinledikten sonra, "Millet İttifakı diyenlere, maalesef üzülerek söylüyorum; söyledikleri şeyin aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar, bundan dolayı da kendilerine teessüf ediyorum. Bakın acaba 15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, fırın bulabiliyor muyduk" yorumunda bulundu.

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