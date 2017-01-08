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Erdoğan: Katar Emiri Trabzon'un kar dolu dağların hayran kaldı; "Niye kayak tesisleri yapmıyorsunuz" diye sordu

08 Ocak 2017 18:02

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri'nden aldığı yatırım sözlerini açıkladığı video sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, 18 Aralık akşamı Trabzon’da Şenol Güneş Stadı ve Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Erdoğan buradaki konuşmasında "Bugün Katar Emiri'yle helikopterle Trabzon'un üstünde dolaşırken, kar dolu dağları dolaşırken kendisi de hayran kaldı. ‘Niye biz burada kayak tesisleri yapmıyorsunuz’ diye de sordu. Temenni ederim ki onlara da kavuşuruz. Onun alt yapılarını da yapmalıyız tabi. Onun için oteller yapmaya da hazır olduklarının müjdesini de ayrıca verdiler" demişti.

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TrabzonKatar EmiriRecep Tayyip Erdoğankardağ

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