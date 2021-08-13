Erdoğan Kastamonu'da yangınlardan örnek verdi: Amerikası, Rusyası yangınların altından hala kalkamadılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Kastamonu, Bartın, Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde yaşanan yangınlara değinerek ABD ve Rusya'daki yangınlarla kıyas yaptı.

"Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız" diyen Erdoğan, "İşte Antalya'yı , Burdur' Bucak'ı gördünüz. Amerika'sı, Rusya'sı yav yangınların altından kalkamadılar hâşâ. Ama hamdolsun biz 20 günü bulmadan bu afetlerden büyük ortanda kurtulduk. Gece gündüz demeden benim bütün bakan arkadaşlarım oralardan çıkmadılar. Bütün kurumlarımız yangın demeden orada çalıştılar. Şuanda aman ha rehavet yok. Çalışacağız ve bunu bitireceğiz. Her dönemde olduğu gibi bugün de bu bozguncular ülkemizi kötülemek, milletimizin arasına fitne sokmak için çıkabiliyorlar. Ama biliyoruz ki milletimiz bunların hiçbirine itibar etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı: Sel felaketi yaşayan Kastamonu, Bartın, Sinop "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi