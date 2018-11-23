Erdoğan: Kadını ve erkeği aynı çizgiden yarışa başlamaya zorlayarak insanlığın hayrına sonuç beklenemez

Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Bizim tarihimizde acı kırılmalar bulamazsınız, inancımız da buna izin vermez. Buna rağmen eksiklerimizi varsa yanlışlarımızı konuşmamız gayet tabiidir" dedi. Bunların telafisi için kendi kültürümüzü değil de Batı dünyasının baz alınmasıyla doğru yere varılamayacağını ifade eden Erdoğan, "Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir" sözlerini sarf etti.