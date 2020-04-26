Erdoğan, İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve özel uçakla Türkiye'ye getirilen kalp hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü.

İşte Erdoğan ile Güleşken'in kızı Leyla Gülüşken'in telefon görüşmesi;

Erdoğan: Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar.

Leyla Güşülken: Allah razı olsun sizden başkanım.

Erdoğan: Allah cümlemnizden razı olsun. Artık emin ellerde. Allah acil şifalar versin inşallah.

Leyla Güşülken: Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için.

Erdoğan: Sağol görevimiz yaptık. Yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamd olsun Trükiye sayılı ülkelerden biri. Hiç endişe etmeyin biz tıbben üzerimize mne düşerse harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız merak etme.

Leyla Güşülken: Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum.

Erdoğan: Benim yakın danışmanım kardiyologtur. O da işi yakından takip edecek. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım.

Ne olmuştu?

İsveç'te yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktığı hâlde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Güleşken'in kızı Leyla, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Çok mutluyum babam ve ailem adına" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)" ifadesini kullanmıştı.