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Erdoğan: İstihbaratımız tespit ederse polis yılbaşında partilere operasyon yapabilir

"'Devlet tedbirini almadı, gerekeni yapmadı' diyecekler. Buna fırsat veremeyiz"

25 Aralık 2020 14:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı partisi yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse gerekli operasyonu yapar. Devlet olarak görevimiz insanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman ne diyecekler? 'Devlet tedbirini almadı, gerekeni yapmadı' diyecekler. Buna fırsat veremeyiz" dedi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den 50 milyon doz aşı geleceğini hatırlatarak, "İlk etapta malum 4,5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Tüm vatandaşlarımı da aynı hassasiyete devam ediyorum" diye konuştu. 

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