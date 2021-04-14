Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzasıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin olarak, “İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi” görüşünü savundu.

Erdoğan, Twitter hesabından “Kütüphane Söyleşileri” ismiyle gençlerin sorularına verdiği yanıtları paylaşıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, hükûmetin kadın hakları konusunda bir fikir değişikliğine gittiğine işaret olup olmadığı sorusuna, “İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda AB ülkelerinde de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız kabul etmiyor. Burada bizim üzerimizde durmamız gereken 684 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet”le ilgili yasa. Bu zaten var. Biz burada öyle bir medeniyetin, dinin mensubuyuz ki… Bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, güzelini, güçlüsünü kalkarız Ankara Sözleşmesi hazırlarız. Onunla beraber yola devam ederiz“ yanıtını verdi.

İstanbul Sözleşmesi'nden ‘çekilmek’ isteyenler aynı zamanda 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun" da "Kadının beyanı esastır" ilkesi nedeniyle kaldırılmasını istiyor.

"4320 Sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun" 2012 yılına kadar yürürlükteydi. 2010 yılında“Boşanan kadına koruma kararı kanunda yok" denilerek koruma talebi mahkemece reddedilen Ayşe Paşalı’nın eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından 4320 sayılı kanunun yetersizliği eleştirilmeye başlandı, sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla yeni bir kanun talebinde bulunuldu. 6284 sayılı kanun 8 Mart 2012 tarihinde oy birliğiyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

20 Mart 2012’de yürürlüğe giren ve kadının beyanının esas alınması ilkesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan 6284 sayılı kanun büyük ölçüde İstanbul Sözleşmesi’ne göre oluşturuldu.

4320 sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun’da tartışmalı olsa da 6284 sayılı kanun evli olmayan bireyleri de kapsar.

Bu yasaya göre korunma talep eden kişi, tedbir için aile mahkemesine veya savcılık ya da kolluk birimlerine delil olmadan talepte bulunabilir. Tedbir kararı için delil aranmaz.Talep olmasa veya şikâyet olmasa da bazı suçlar için savcı doğrudan soruşturma yapabilir.

Cinsel saldırıya ilişkin yeterli delilin bulunmadığı durumlarda, kadın ya da çocuğun beyanı sadece kovuşturma aşamasına geçilmesinde değil, davanın nasıl sonuçlanacağında da belirleyici.