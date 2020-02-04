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Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde

04 Şubat 2020 10:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamladı. Görüntüler için Rusya'ya mesaj verildiği yorumları yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus basının gündeminde yer aldı. Erdoğan'ın kullandığı sözlerin Nazi döneminde Ukrayna'daki Nazi işbirlikçilerine ait olduğu belirtildi. Erdoğan'ın verdiği selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve  aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına da dikkat çekilerek, Erdoğan'ın  Rusya'ya mesaj vermek istediği yorumları yapıldı.

Rusya konusunda uzman isimlerden Aydın Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus medyasının Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini yakından takip ettiğini söyledi. Sezer, "Slava Ukraine!"nin  Nazi işbirlikçisi Stepan Andreevich Bandera'nın eseri olduğunu belirterek, "Proşenko döneminde ordunun resmi selamı da olan Slava Ukraine, Rusları gıcık etmek için kullanılıyor" yorumunda bulundu.

Rus basınında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın selamının yanı sıra Suriye'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunmasına tepki gösterildi. 

Artı Gerçek yazarı Alp Altınörs de Erdoğan'ın askerleri selamladığı videonun Rusya'da günün en çok izlenenleri arasında yer aldığını belirterek, "Dün itibariyle AKP dış politika tarihine 'Slava Ukraine' (Şan olsun Ukrayna'ya) vakası da eklendi. Kökeni Bandera'ya ve neo-Nazilere dayanan slogan, Rusya'yı hedefliyor. 'Zelenski bizi aldattı' diyip bu işten de sıyrılırlar mı?" dedi.

 

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