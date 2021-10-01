Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği anlarda CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı

CHP ve HDP'li milletvekilleri TBMM Açılış Yılı Töreni'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün itibariyle başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yaptı. Ardından yaklaşık 45 dakikayı bulan bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa, ekonomi, Kürt sorunu ve yeşil kalkınma devrimi vardı.