T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği anlarda CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı

01 Ekim 2021 19:18

CHP ve HDP'li milletvekilleri TBMM Açılış Yılı Töreni'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün itibariyle başladı.  TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yaptı. Ardından yaklaşık 45 dakikayı bulan bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa, ekonomi, Kürt sorunu ve yeşil kalkınma devrimi vardı.

CHP ve HDP'li vekiller ise TBMM Açılış Yılı Töreni'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadı. 
 
TIKLAYIN - Erdoğan: 'Kürt sorunu' denilen meseleyi çözdük, istismar etmek isteyenlerin maskelerini düşüreceğiz 
 
 
chphdpiyi partimhpakperdoğantbmm

Diğer Videolar

Antalya Serik'te bir fırıncı ekmeğe zam yapmadı, kapısında kuyruk oluştu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2021

İtfaiye eri, telefon direğinden kurtardıktan sonra kediyle birlikte düştü

Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Sincap 'Alvin' çay içiyor, cips yiyor, otomobille geziyor; "Ağaç kovuğunda bulduk; artık bizi ebeveyni sanıyor"

Cumartesi Anneleri 869. haftasında, 41 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen Hayrettin Eren için adalet istedi: Bu ülkede Hayrettin Eren için adalet hiç işlemedi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24