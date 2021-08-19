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Erdoğan'ın sözleri sorulan vatandaş cebindeki parayı gösterdi, gözleri doldu: Ekonomi bu kadar işte, 4 kuruşluk

Konuşurken gözlerinin dolduğu gözlenen vatandaş ekonomik durumdan dert yanarak 'değişimin şart' olduğunu ifade etti

19 Ağustos 2021 13:46

Yurttaş TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğin yüzde 10.6'ya gerilediğini söyleyerek, "Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu" sözleri soruldu. Vatandaş bunun üzerine cebindeki demir paraları göstererek "Evliyim ve ve ev geçindiriyorum, ekonomi bu kadar işte, 4 kuruşluk ekonomi var" dedi. 

Konuşurken gözlerinin dolduğu gözlenen vatandaş ekonomik durumdan dert yanarak 'değişimin şart' olduğunu ifade etti. 

Video: Yurttaş TV

sokak röportajı

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