Erdoğan'ın mikrofon uzattığı vatandaş yardım istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da otobüs üstünde mikrofon uzattığı vatandaş yardım istedi. O sırada Dombra şarkısının başladığı duyuldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, vatandaşlara otobüs üstünden seslendi. Erdoğan'ın yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

“Hanımım hasta, ben de KOAH hastasıyım; bize bir yardımcı olun, indirim yapın”

Erdoğan, konuşma yaptığı otobüsün üstüne gelen bir vatandaşa mikrofon uzattı. Vatandaş, “Hanımım hasta. Ben de KOAH hastasıyım. Bize bir yardımcı olun, indirim yapın” diyerek Erdoğan’dan yardım istedi.

O anda ‘Dombra’ şarkısının çalmaya başlaması dikkat çekti. O anlar canlı yayına yansıdı.