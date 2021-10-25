Erdoğan’ın maaşına yapılan zammı yorumlayan vatandaş: Bence az, cumhuriyet tarihine bakınca en az o alıyor

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaş zammı sorulan bir vatandaş, "Bence az, cumhuriyet tarihine bakınca en az maaşı o alıyor" diye konuştu

İstanbul Bağcılar'da yapılan bir sokak röportajında bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan zam soruldu. Muhabirin "Geçen seneki maaşı 88 bin TL'ydi, şu an 100 bin TL oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?" sorusu üzerine vatandaş şunları söyledi:

"Normaldir. Hakkıdır. Bence az yani. Cumhuriyet tarihine bakınca en az bu alıyor. Normal yani maaşı. Şu anda dış güçler müdahale ettiği için yani..."