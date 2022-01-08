Erdoğan'ın, hayvan barınağında 'Maylo' ile top oynadığı görüntülere tepki yağdı: Hepsi Maylo gibi olabilirdi

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İstanbul Beykoz'da bulunan bir hayvan barınağı ziyaretinde 'Maylo' isimli köpekle oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hayvan hakları savunucularından tepki yağdı. Maylo ile oynadığı anların videosunu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına hayvan hakları savunucuları, "Sokak hayvanlarının yeri sokaklar değildir" sözünden sonra hayvanların sokaklardan toplanmaya başladığına dikkat çeken yorumlar yaptı ve "Hepsi Maylo gibi olabilirdi" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Erdoğan'ın topu attığı ve Maylo'nun hemen yakaladığı anlar kameralara yansıdı.

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"Her topu havada kaptı"

Erdoğan, ziyaret sırasında 'Maylo' isimli köpekle oynadığı anların videosunu Twitter hesabında "İsmi Maylo... Bugün ziyaret ettiğim, Beykoz Belediyemiz tarafından yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanıştığımız sevimli bir dost... Her topu havada kaptı" notuyla paylaştı. paylaştı.

Hayvan hakları savunucularından barınak tepkisi

Cumhurbaşkanı'nın paylaşımına ise hayvan hakları savunucuları yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi. Barınakların 'sokak hayvanları için iyi bir yer olmadığını' ve 'hayvanların buralarda kötü şartlarda yaşadığını' öne sürerek fotoğraflar ve videolarla yorum yapan hak savunucularından bazıları şöyle;

"Maylo gibi olabilirdi hepsi"

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın Erdoğan'ın paylaşımına yorum yaparak şunları söyledi:

"Bir cümlenizi yanlış değerlendirip (kasten olduğundan eminiz artık) bir çok belediye köpek katliamına girişti. Size ne deniyor bilemeyiz, muhtemelen "hayvanseverler abartıyor, doğru işlem vs." diyorlar ama inanmama seçeneğiniz var. Bütün bu kıyamet size yazılıyor. Yazık. Maylo gibi olabilirdi hepsi. Kaba saba küfürlü ellerde dövülüp sövülerek ölüme gidiyorlar. Hala durdurma şansınız ve seçeneğiniz var. Yoksa son nefesinize kadar sadece KÖPEKLERİ KATLETTİREN KİŞİ olarak anılacaksınız. Öteki tüm konuların dışında mim koyduk köpeklere."