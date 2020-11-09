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"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem oldu

"Beyoğlu İlçe Başkanı'ydı, altında arabası yoktu onun, bir yüzüğü vardı; neredeymiş bu bolluk"

09 Kasım 2020 14:54

Sokak röportajları yapan Kendine Muhabir isimli kanalda bir vatandaşa Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifa kararı soruldu. bir vatandaşın "Korkmuyorum" diyerek verdiği yanıt gündem oldu. Albayrak'ın istifa kararını 'isabetli' olarak niteleyen vatandaş sözlerini "Onlar aile şirketiydi, kayınpederi yönlendirmiştir onu, bir kere diktatörlüğün bu ülkeden gitmesi lazım" şeklinde sürdürdü.

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, korkmuyorum, bu söylediklerimi aynen verin"

"Ben Erdoğan'ın gençliğini tanırım" diyen vatandaş, şunları söyledi;

"Beyoğlu İlçe Başkanı'ydı, altında arabası yoktu onun, bir yüzüğü vardı. Ben İstanbul'dan emekliyim. Neredeymiş bu bolluk, milletin vergilerini bağlamış müteahhitlere, Merkez Bankası'nın parasını bitirdi. Ergenekon çıkardı, cumhuriyetçi subayları içeriye aldı. FETO'cunun başı kendisidir. Bu söylediklerimi aynen verin. Beni hapse atsalar yine aynı şekilde söylerim. Erdoğan'ın gençliğini tanıyorum. Yalansa ispat ederim."

Vatandaşın röportajı gündem oldu. İşte Twitter kullanıcılarının ilgili paylaşımlarından bazıları; 

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