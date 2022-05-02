Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Man Adası'na gitti: Bahsi geçen şirket, Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış

Ergenekon Davası sürecinde yurt dışına çıkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Man Adası'na giderek gündemdeki iddialarla ilgili paylaşımlarda bulundu. Çömez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra şirketin kapandığını söyledi.

Man Adası'na giderek oradan videolar çeken Çömez, videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Çömez paylaşımlarında "Man Adası’na geldim. Hani şu vergi cenneti olan ada. Para Aklanan ada. Ne menem bir yermiş, göreyim dedim" dedi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında mahkemeye taşınan Man Adası iddialarını yerinden incelediğini dile getiren Çömez, "Öğrendik ki bu şirket, Kılıçdaroğlu’nun iddialarından 3 ay sonra kapanmış" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore şirketine 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğini iddia edererek swift mesajları ve dekontlar göstermişti.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspat et, ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve yakınları, daha sonra Kılıçdaroğlu'na üç ayrı tazminat davası açmış ve yüklü miktarda tazminat kazanmışlardı ancak Yargıtay geçtiğimiz günlerde bu kararları bozmuştu.