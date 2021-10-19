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Erdoğan'ın berberinin tehdit ettiğini söylemişti; Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

19 Ekim 2021 11:53

Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berberinin kendisini tehdit ettiğini belirtti. Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya  yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında  Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor.  Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

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Okan KurtDemet AkalınberberErdoğan

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