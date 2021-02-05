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Erdoğan, HDP'yi soran muhabire 3 kez tekrarladı: Yeni değil diyorum

"Bunlar yeni değil diyorum; nihai kararı 2023'te millet verecek"

05 Şubat 2021 18:20

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir muhabirin üç kez HDP'nin muhalefet turunu sorması üzerine "Bunlar yeni değil diyorum. Nihai kararı 2023'te millet verecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı kendisini bekleyen gazetecilerin yanına gelen Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalar yaptı.

Bir muhabir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyetin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmesini sordu. 

Buna karşılık "Yeni değil" yanıt veren Cumhurbaşkanı, muhabirin soruyu tekrarlaması üzerine cevabını yineledi. Erdoğan "Bunlar yeni değil diyorum. O, ona gidiyor; o da ona. Varsın gitsinler. Bu işin sonu nereye varır? 2023'e varır. Nihai kararı 2023 seçimlerinde millet verecek" dedi. 

Muhalefet turuna Saadet Partisi ile başlayan HDP'nin ikinci durağı CHP oldu. Kılıçdaroğlu, HDP'li yetkilileri bugün partisinin genel merkezinde ağırladı.

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