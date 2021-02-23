Erdoğan, "Gollere devam" dedi; İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP kongresi için İzmir'deydi. Burada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı yeşil sahaya indi.

İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın kaleye geçtiği anlarda, bir dönem futbol oynayan Erdoğan'ın penaltı atışlarını gole çevirdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından o anları "Durmak yok, gollere devam..." notu ile paylaştı.

"Atacağımız her gol pandemiye olsun"

Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir gönderme geldi. Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda taraftarların "Her şey çok güzel olacak" tezahüratını söylediği bir videoyu yayınlayarak, "Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun" ifadelerini kullandı.