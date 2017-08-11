T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan Giresun'da yoklama aldı!

11 Ağustos 2017 14:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da 'İl Danışma Kurulu'nda konuştu. Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki sayının az olmasından hareketle, 'yoklama' aldı. "MERKEZ İLÇE AYAĞA KALKSIN BAKALIM" İlginç görüntülerin yaşandığı toplantıda Erdoğan, "Merkez ilçe bir ayağa kalksın bakayım. Bulancak'ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Teşekkür ediyorum. Çamoluk'u göreyim. Az az, çok az. Doğankent iki kere yazılmış, onun için iki kere okudum" dedi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Giresun ana kademeyi ayakta göreyim. Tüm ana kademe. Kadın kolları, gençlik kolları bir göreyim. Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar ama ben unutmamalıydım. Bana göre bu Görele az. Kardeşlerim, bizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde burada yüzde 66 oy aldık. Fakat, 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki, Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun'un sandıkları patlatması gerekir. Bunun için de gerçekten çok terlememiz, çok çalışmamız gerekiyor." Video: Zeynep Beşerler

ETİKETLER

erdoğan giresun konuşmagiresunerdoğanerdoğan yoklama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24