Erdoğan Giresun'da yoklama aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da 'İl Danışma Kurulu'nda konuştu. Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki sayının az olmasından hareketle, 'yoklama' aldı. "MERKEZ İLÇE AYAĞA KALKSIN BAKALIM" İlginç görüntülerin yaşandığı toplantıda Erdoğan, "Merkez ilçe bir ayağa kalksın bakayım. Bulancak'ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Teşekkür ediyorum. Çamoluk'u göreyim. Az az, çok az. Doğankent iki kere yazılmış, onun için iki kere okudum" dedi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Giresun ana kademeyi ayakta göreyim. Tüm ana kademe. Kadın kolları, gençlik kolları bir göreyim. Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar ama ben unutmamalıydım. Bana göre bu Görele az. Kardeşlerim, bizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde burada yüzde 66 oy aldık. Fakat, 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki, Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun'un sandıkları patlatması gerekir. Bunun için de gerçekten çok terlememiz, çok çalışmamız gerekiyor." Video: Zeynep Beşerler