Erdoğan gazetecilerin sorularına önündeki kâğıda bakarak yanıt verdi

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Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret öncesi havalimanında gazetecilerin sorularına önündeki kâğıda bakarak yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısındaki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika ülkelerinden Togo ve Nijerya’ya gidiyor.

Ziyaret öncesi havalimanında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına önündeki kâğıda bakarak cevap verdiği gözlendi.