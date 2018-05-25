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Erdoğan: Fakir evi geleneğim, belediye başkanlığımda başlar; doğal yaparsan feyzini yakalarsın

25 Mayıs 2018 23:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Bağlum'da bir ailenin evine iftar için konuk olmasını, “İki gariple beraber olduk, beraber iftarımızı yaptık” sözleriyle anlattı. Erdoğan, “Benim bu fakir evi geleceğim de belediye başkanlığımda başlar. O gün bugündür de devam eder. Dün akşam aynı şekilde devam etti, edecek. Ve sanal değil tabii, bunu doğal yaparsan feyzini bereketini yakalarsın” diye ekledi. TRT'de 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Yorulmuyor musunuz” diye sorulmasının ardından şunları söyledi: “Dün akşam mesela Bağlum'da iki gariple beraber olduk, beraber iftarımızı yaptık. (…) Çok bereketli bir akşam yaşadık. Onlarla beraber iftarı yapmak, gözlerindeki muhabbeti görmek. Bir siyasetçinin ya da bizim gibi siyasetçilerin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın, bütün yorgunluğunu alıyor, başka bir enerji veriyor. Bu enerjiyle beraber de biz yola revan oluyoruz. Benim bu fakir evi geleceğim de belediye başkanlığımda başlar. O gün bugündür de devam eder. Dün akşam aynı şekilde devam etti, edecek. Ve sanal değil tabii, bunu doğal yaparsan feyzini bereketini yakalarsın.” Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Maliye Bakanı olduğu dönemde, 7 Ağustos 2011'de Twitter'da şu paylaşımı yapmıştı: “Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. Aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek.”

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