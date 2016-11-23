Erdoğan: Eğer Batı birisine diktatör diyorsa benim indimde o iyidir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin geleceğine ilişkin olarak, yarın Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamayla ilgili, "Peşinen ifade etmek isterim ki; şu anda söylüyorum ekranları başında tüm dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" dedi. Erdoğan, "AP'nin böyle bir oylamaya gitmeye tenezzül etmesi dahil, terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin ifadesidir" görüşünü dile getirdi. Erdoğan, Batı'yı kastederek, "Bunlar birisine 'Diktatör' diyorsa benim indimde o iyidir. Bunlar birisine artık diktatör diyorsa ben ona gayet iyi diyeceğim" diye konuştu.