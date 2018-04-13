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Erdoğan: Duma ve Doğu Guta'ya ait videoları Putin'e gönderdim

13 Nisan 2018 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabiliri görüşme fırsatımız oldu" dedi. Erdoğan ayrıca Duma ve Doğu Guta'ya ait videoları özel temsilcisi aracılığıyla Putin'e gönderdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek"

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