Erdoğan, depremzede annenin isteği üzerine çocukları için izin ayarladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminden sonraki ziyareti sırasında depremzede bir annenin isteği üzerine polis oğlu için o anda izin ayarladı ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için 1 haftalık izin aldı.

Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da büyük ölçüde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti.