Erdoğan'dan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na: Neşen yerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüse karşı ekonomik tedbir paketini açıkladı. Alınan tedbirleri 21 maddeyle duyuran Erdoğan, 100 milyar liralık bir kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Piyasaya ve şirketlere yönelik önlemlerin dikkat çektiği açıklamaya, 16 bakan ve ekonomi yetkilileri katıldı. Erdoğan, tedbir paketini açıkladığı sırada paketteki ilk maddeyi açıkladıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na dönerek, “Neşen yerinde” diyerek espri yaptı.

Erdoğan’ın Hisarcıklıoğlu’na yönelik esprisi sosyal medyada gündem oldu.