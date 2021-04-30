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Erdoğan'dan "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim

"Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım"

30 Nisan 2021 14:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Yani daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Elimizde yeterince aşı var"

Aşı tedarikiyle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Elimizde yeteri derecede aşı var. Sıkıntı çekmeyiz. Rusya’dan Sputnik V aşısı da gelecek. Eylül-ekim gibi yerli aşı çalışmalarında da inşallah üretime geçilebilir."

Erdoğan, bir gazetecinin “Tam kapanmada İstanbul’da mı olacaksınız?” sorusuna, ise "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye’deyim" şeklinde yanıt verdi. 

 

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