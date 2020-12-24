Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsızlanan AKP'li vekile: Hava ambulansıyla seni Ankara'ya aldıralım

Covid-19 testi pozitif çıkan AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, bir aracın içinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyadan yayınlandı.

Erdoğan’ın “Hava ambulansıyla seni inşallah Ankara’ya aldıralım, burada da şehir hastanesine yatıralım” dediği AK Partili Çelik’in ise “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” şeklinde yanıt verdiği görüşme, AKP’li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz tarafından “Sayın Cumhurbaşkanımız Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah” botuyla paylaşıldı.

Çelik daha sonra ise sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile, 'Hatay Bölge Hastanesi Doktorlarımız tarafından yaklaşık 6 aydır takibi devam eden tedavi sürecimde desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi olmak üzere geçmiş olsun dileklerini ileten Değerli Bakanlarımıza, Milletvekili arkadaşlarıma, Teşkilat mensuplarımıza, Kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum' dedi.

AKP’li Çelik’in Ankara’ya ambulans uçakla getirilip getirilmediği ise bilinmiyor. Çelik’in sosyal medya hesabında herhangi bir paylaşım bulunmuyor.