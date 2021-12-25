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Erdoğan’dan pitbull açıklaması: 'Beyaz Türkler' hayvanlarınıza sahip çıkın

Erdoğan, belediyelere çağrıda bulundu

25 Aralık 2021 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken "'Beyaz Türkler' hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. 

Hükümetin sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasal bir düzenleme hazırladığını söyleyen Erodğan, "Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. 

4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadığı olayı hatırlatan Erdoğan, "'Beyaz Türkler' hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. 

"Bu köpekler parası bol olanların köpekleri"

Erdoğan, bu konuşmasından birkaç saat önce de yine Gaziantep'te yaptığı bir açıklamada pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıklarına değinirken "Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. 

 

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