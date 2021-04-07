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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sağlık Bakanı'nın atılacak tırnağı olsan ne âlâ, değilsin

07 Nisan 2021 13:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Bilim Kurulu'na yönelik eleştirilerine yanıt verdi. 

Grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi salgınla mücadele en önemli referans kaynağımız olan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu’na bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlıkta ölen nice kardeşlerimiz oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasının bilimin konuşulması gereken yerde bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanları ve milletimize bırakıyorum" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun Sağlık Bakanı Fahretin Koca'ya yönelik eleştirilerine de "Bununla da kalmayıp tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne âlâ değilsin. O kadar zavallısın" ifadeleriyle yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Koronavirüs Bilim Kurulu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Bir de bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığı'nın. Allah aşkına kendinize bilim kurulu demeyin. Bilime ayıp!Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Bunlar da resmi rakamlar. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim kurulu var! Hikâye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. Bilim kurulu dediğin senin koyduğun kurallara siyasi iktidar  uymuyorsa izzeti ikbal ile çekileceksin. Kuralları koydum buna uyuyorsan hayhay. Uymuyorsan beni burada göstermelik tutamazsın diyeceksin. Oturmuşlar oraya bilim kurulu ayrı havada, sağlık bakanı ayrı telden çalıyor."

 

 

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