CHP'nin 'Damat Firarda' videosuna Erdoğan'dan yanıt: Damat kadar başınıza taş düşsün

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin, Berat Albayrak'a yönelik yaptığı "'Damat' firarda" paylaşımlarına tepki gösterdi.

CHP'nin, Instagram üzerinden yaptığı açıklama ile istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik, yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza" ifadelerini kullandı.

CHP tarafından gündeme getirilen, Albayrak döneminde Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık rezervinin neden ve kimlere satıldığının belirsiz olduğu iddialarına da değinen Erdoğan, "Tutturmuşlar, 'Şu kadar para nerede'. O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Şubat ayında, CHP'nin sosyal medya hesaplarından 'Damat firarda' başlığıyla ve "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda..." ifadeleriyle video paylaşılmış ve Merkez Bankası'nın sattığı 128 milyar doların kimlere neden satıldığının belirsiz olduğu, sorumlusunun da istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğu dile getirilmişti.

Paylaşımın ardından bir kez daha "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul" ifadeleriyle bir görsel yayınlanmıştı.

TIKLAYIN - CHP'den Berat Albayrak göndermeli video: 'Damat' firarda...