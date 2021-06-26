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Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere yanıt: Biz alacağımızı aldık

26 Haziran 2021 13:32

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da atama talebinde bulunan öğretmenlere "Biz alacağımızı aldık" sözleriyle yanıt verdi.

Hatay'daki gezisi sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a atanma taleplerini ileten öğretmenler beklemedikleri bir yanıt aldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı '80 bin atama' açıklamasını hatırlatan öğretmenlere Erdoğan, "Biz alacağımızı aldık" yanıtını verdi.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmene: 'Herkesin atanmasını beklemeyin, öğretmenlik dışında şeyler de düşünün'

Erdoğanatama bekleyen öğretmenlerBiz alacağımızı aldık

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