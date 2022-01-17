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Erdoğan'dan 'Arnavutluk'a yatırımlar'ı soran muhabire: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

"Şu anda bizim bu deprem felaketinde gerçekleşen olay borçlar hukukuna göre değil kardeşlik hukukuna dayalıdır"

17 Ocak 2022 20:50

Cumhurbaşkanı ve APK Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, bir gazetecinin "Arnavutluk'a yaptığınız bu yatırımlar karşısında geri aldığınız bir şey var mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Öyle bir soru sordun ki, futbolda bizim ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Arnavutluk basınından bir gazetecinin “Arnavutluk’a vermiş olduğunuz destek, ülkelerin verdiği destekle kıyaslanamaz. Avrupa Birliği, Arnavutluk’a gösterdiğiniz ilgiden dolayı endişelenmeli midir? Arnavutluk’a yaptığınız bu yatırımlar karşısında geri aldığınız bir şey var mı? Aynı şekilde Rama’ya da sormak istiyorum, buna benzer bir soru. Bence kardeşten alınan borcun da bir seviyesi olması lazım. Acaba Türkiye ile Arnavutluk arasındaki durum böyle midir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda bizim bu deprem felaketinde gerçekleşen olay borçlar hukukuna göre değil kardeşlik hukukuna dayalıdır"

"Öyle bir soru sordun ki, futbolda bizim ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki, bu destekler kardeşliğinizin gereği olur. Ama bir de öyle bir ikili ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur.

Şu anda bizim bu deprem felaketinde gerçekleşen olay borçlar hukukuna göre değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Biz de bu kardeşlik hukukuna dayalı olarak bu eserleri inşa ettik. Tarihi eserlerle ilgili de yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok, zira kardeşiz ve bunun sorgulanması yapılmaz."

erdoğanramaarnavutluk

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