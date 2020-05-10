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Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

10 Mayıs 2020 19:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Anneler Günü için bir video yayınladı. Videonun başında Erdoğan'ın 'Şehit Vasiyeti' isimli şiiri seslendirdiği görüntüler yer alıyor. 

Videoda Erdoğan, şehit anneleri ve eşi Emine Erdoğan'ın da ayrıca fotoğrafı gözüktüğü esnada Anneler Günü'nü kutlarken, videonun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafı gözüküyor. 

Erdoğan paylaşımına "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" notunu düştü. 

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