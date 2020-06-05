Erdoğan'dan açılışı yapılan 'Millet Bahçesi' yorumu: Küçük olmuş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023’e kadar 81 ilin tamamında Millet Bahçesi kuracağız" dedi.

"Küçük olmuş"

Millet Bahçesi'nin açılışında kürsüde konuşma yapan Erdoğan 'şöyle bir millet bahçesini gezelim' diyerek Millet Bahçesi'nin ekranlara gelmesini istedi. Millet bahçesini ekrandan izleyen Erdoğan “Biz şimdi stadın yanına da yapacağız değil mi bir yer?" diye sordu. "Burası stadın yanı' yanıtını alan Erdoğan, "O zaman biraz küçük olmuş” ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a "Alan ne kadar" diye soran Erdoğan, "23 bin 125 metrekare sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını alınca "Ufak, ufak evet. Yani orada stad yeter diyorsunuz" diye konuştu.