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Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe insanlık suçudur; hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi

"28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım"

28 Şubat 2021 13:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Post modern darbe olarak nitelendirilen, Refah Partisi'nin kapatılmasına neden olan 28 Şubat ile ilgili yayınladığı mesajda "Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur" dedi. 

Erdoğan şunları söyledi;

"Darbe bir insanlık suçudur; 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım"

28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şuan halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de 28 Şubat ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz."

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