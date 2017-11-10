Erdoğan: CHP'nin Atatürk'ü kaçırmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde konuştu. "Birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Söylemi Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizinden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz." dedi