Erdoğan, Can Dündar'ı böyle tehdit etmişti: Bedelini ödeyecek, öyle bırakmam!

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Can Dündar'ı "Öyle bırakman onu, bedelini ödeyecek" sözleriyle tehdit etmişti. TRT'ye konuk olan Erdoğan şöyle konuşmştu: “İnsani yardımı, lojistik destek noktasında şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız, Bayır Bucak Türkmenleri’ne bu desteği vermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı’na atılan bu iftiralar, yapılan gayrimeşru operasyon, bir yer de bu ajanlık ve casusluk faaliyetidir. Bu casusluk faaliyetinin içine bu gazete de girmiştir. Orada rakamlar falan veriliyor. Bu rakamların kaynağı nedir? Kimden aldın sen bu rakamları? Paralel Yapı’dan. Bunlarla ilgili avukatıma talimatı verdim, davayı anında açtım. Bu, birileri adına algı operasyonudur."