Erdoğan: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolara değindiği konuşması sırasında "Hep söylerim, cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsaldır. Onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım biz analarımıza bakalım. Bu annelerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık" diyen Erdoğan, "Siyasette de kadınların görünülürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez" şeklinde konuştu.

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