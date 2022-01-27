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Erdoğan: Biz İBB değiliz; İran’a borcumuz olduğu yalandır

"Biz kendilerine bu işi Haziran'a kadar erteleyelim dedik"

27 Ocak 2022 09:14

Erdoğan: Biz İBB değiliz; İran’a borcumuz olduğu yalandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtladı. Seda Öğretir'in Türkiye'nin İran'a borcu olduğu için bu kısıtlamaların gerçekleştiği ifade ediliyor. Nedir kısıtlamaların sebebi?" sorusuna Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle İBB'yi kıyaslayarak yanıt verdi. 

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz,

Erdoğan, Seda Öğretir'in sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz, İran'a borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır. Cumhurbaşkanı ile yaptığımda kendisine söyledim. Onlar bir arızadan ötürü 'Bu işi 10-15 gün erteleme durumumuz olacak' dediler. Biz kendilerine bu işi Haziran'a kadar ertelemek suretiyle, biz de bu sert geçen kışı daha rahat şartlarda geçiririz, dedik. Şu anda da İran'da kış çok sert. Onlar da bundan dolayı bir sıkıntıların olduğunu ifade etti. En kötü şartlarda bir 10 gün burada esneme yaparsak, bu süreci atlatırız dedi sayın Cumhurbaşkanı."

 

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