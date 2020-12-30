Erdoğan: Bir sanatçı olmayı çok istemiştim lakin kader bize ülke hizmetini siyaset güzergâhında biçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, okuduğu bir kitapta Hz. Muhammed'in Abdullah bin Revaha için söylediği "Onun sözleri, Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha etkilidir" sözlerini hatırlatarak "İşte o gün sanatçı olmayı çok istemiştim lakin kader bize ülke hizmetini siyaset güzergâhında biçince ömrümüzü Mevlana'nın anlattığı karıncalar misali sanatçıları takip etmekle geçirdik" dedi.

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