Erdoğan, bakanın yanıtını duyamayınca Karadeniz şivesiyle konuştu; salondakileri güldürdü

Partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman bitiriyoruz?" diye sorduğu esnada kullandığı Karadeniz şivesi salondakileri güldürdü.

Erdoğan Karaismailoğlu'na "Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman bitiriyoruz?" diye sordu. Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtı duyulmayınca da "Sesini duyamayrum" ifadelerini kullandı. O anlarda salondakiler güldü. Daha sonra Karaismailoğlu Erdoğan'ın yakınına gelerek havalimanının bitiş tarihini söyledi. Erdoğan "Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki 'Rize-Artvin Havalimanı'nı bitiriyoruz"