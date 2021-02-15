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Erdoğan, bakanın yanıtını duyamayınca Karadeniz şivesiyle konuştu; salondakileri güldürdü

"Sesini duyamayrum"

15 Şubat 2021 14:55

Partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman bitiriyoruz?" diye sorduğu esnada kullandığı Karadeniz şivesi salondakileri güldürdü. 

Erdoğan Karaismailoğlu'na "Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman bitiriyoruz?" diye sordu. Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtı duyulmayınca da "Sesini duyamayrum" ifadelerini kullandı. O anlarda salondakiler güldü. Daha sonra Karaismailoğlu Erdoğan'ın yakınına gelerek havalimanının bitiş tarihini söyledi. Erdoğan "Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki 'Rize-Artvin Havalimanı'nı bitiriyoruz"

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