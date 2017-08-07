Erdoğan: Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz genelinde turizmin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek Ayder Yaylası'nın 'rezil' edildiğini söyledi. "Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşkaydı" diyen Erdoğan "Ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, Karadeniz'in yaylalarının Arap turistlerle dolup taştığını da belirterek "Karadenizimizin yaylaları, köyleri, kıyıları, Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere adeta dolup taşıyor" diye konuştu. Rize İl Danışma Meclisi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "İnşası için 100 milyon metreküp dolgu yapılacak bu havalimanımız kendi alanında Avrupa'nın ilk sırasında yer alacak. Bu sabah da ilk Sarp Sınır Kapısı'na geçtik, Ovit Tüneli'ne geçtik. Baktık ki çok fazla bir şey kalmadı. Kısa bir zaman içerisinde Ovit Tüneli'nin açılışını hep birlikte yaşayacağız. Bunları yakından takip etmediğiniz zaman öyle kalır. Yıllarca öyle olmadı mı, biz 15 sene önce geldiğimizde "Bizim attığımız temeller yerinde kalmayacak ve ben temel atmaya değil, açılışlara geleceğim", dedim. Bunlar yeterli değil, Karadeniz'i çok daha farklı kılacağız. Şu anda onun da gayreti içerisindeyiz. Ulaşımda karayolu yatırımlarında ciddi mesafe alındı. Tüneller ve bölünmüş yollar sayesinde konforlu ve kesintisiz yolculuk mümkün hale geliyor. 2 milyon yolcu kapasite ile kısa zamanda bitireceğiz. Tüm bu gelişmelerin en somut neticelerini turizm sektöründe görüyoruz. Karadenizimizin yaylaları, köyleri, kıyıları, Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere adeta dolup taşıyor. Yapılaşmayı yaparken biz ana baba ocağımıza evimizi yaparken dedik ki yerel mimari ile yapalım. Evimizi de yerel mimari ile yaptık. Devlete ait inşaatları, okulları vs. onları da yerel mimari ile yapalım dedik. Şimdi bu yapmakta olduğumuz 480 lojmanı aynı anlayışla, yerel mimari ile yapıyoruz ki oraya gelenler, "Hakikaten Rize'nin mimarisi bambaşkaymış" diyecek. Eseri göstereceğiz. Bunlar, görüldükçe benim vatandaşım da, benim de niye böyle bir evim olmasın diyecektir. Öyle, 4 kazık üstüne dik binayı, sel alsın götürsün. Olmaz. Ondan sonra da devlet suçlu. Devlet niye suçlu olsun, suçlu sensin. "