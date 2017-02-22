Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer döneminde gürültü patırdı olmadıysa, sabrımızdan olmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 2007'de yapılan anayasa değişikliğiyle Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığı makamına getirdiklerini belirterek, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i kastederek, "Önceki Sayın Cumhurbaşkanı ile bu noktada sıkıntılar yaşadık, gürültü patırtı olmadıysa o da bizim sabrımızdan kaynaklanmıştır. Çünkü, 'Devletin tepesinde kavga gürültü olmaz' diye inandık, sabrettik ve sabırla hamdolsun işi bu noktaya kadar getirdik" dedi.