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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşulan hareketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada AB'nin mülteci fonları konusundaki tutumunu eleştiriyordu

29 Şubat 2020 16:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB'nin Türkiye'ye söz verdiği mülteci fonlarından söz ettiği sırada, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yaptığı hareket dikkati çekti.

Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AKP İstanbul Milletvekilleriyle bir araya geldiği buluşmada Suriyeli mülteciler konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmeyi aktardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın AB'nin tutumunu eleştirdiği konuşması sürerken, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın hemen yanındaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a dönerek güldüğü ve bir el hareketi yaptığı görüldü. 

 

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