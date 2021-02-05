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"Erdoğan'a oy verdim" diyen vatandaş: Açlıktan geberiyoruz; nerede bu devlet?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini belirten bir vatandaş, "Açlıktan geberiyoruz; nerede bu devlet?" diye sordu

05 Şubat 2021 13:14

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini belirten bir vatandaş, "Açlıktan geberiyoruz; nerede bu devlet?" diye sordu. 

Torunlarının evde aç olduğunu söyleyen vatandaş, "AK Parti'ye oy verdim. Ondan sonra seçime gitmedim. Devletimiz baksın bize. Bakmıyorsa da gitsin başımızdan. Benim torunlarım aç bir de oy mu vereyim millete" sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

 

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