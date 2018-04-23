Erdoğan 2013: Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler | İsmail Kahraman 2018: Kürt illeri dedirtmeyiz

TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda HDP'li Meral Daniş Beştaş'ın 'Kürt illeri' açıklamasına Meclis Başkanı İsmail Kahraman müdahale etti. Kahraman'ın sözleri, Erdoğan'ın 2013 yılındaki sözlerini hatırlattı. TBMM'de düzenlenen 23 Nisan özel oturumu seçim atmosferi içinde zaman zaman gergin tartışmalara neden oldu. HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Naci Bostrancı söz alarak Buldan'ı eleştirdi. Bostancı'nın "Bu ülkede ayrımcılık yapılmıyor" şeklindeki sözlerine yanıt ise HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş'tan geldi. HDP'li vekil "Kürt illerinin temsilcileri tutuklu" dedi. Beştaş'ın sözleri üzerine ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman müdahale etti. Kahraman "Kürt illeri.. Asla olamaz. Böldürtmeyiz. Yok böyle bir yer. Böyle bir şey olamaz. Anayasaya da içtüzüğe de aykırıdır. Ben bu sözleri beyan edeni oturumdan men ederim" dedi. Beştaş ise bunun üzerine, "Sayın Başkan öncelikle ben geri alacağım hiçbir cümle sarf etmedim. Hakikat dışında tek sözümüz yoktur. Hakikatte 80 milyonun bir arada yaşamasıdır. Kürt illeri, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerdir. Diyarbakır'ın %80'i Kürttür. Buna Kürt ili demenin nesi var?" diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine sosyal medyada Erdoğan'ın 2013 yılında söyledikleri hatırlatıldı İsmail Kahraman'ın 'Kürt illeri dedirtmeyiz' dediği iller için Tayyip Erdoğan 2013 yılında AKP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada “MHP ve CHP milletvekilleri gitsinler ilk meclis zabıtlarını okusunlar. Bugün karşı çıktıklarını orda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Biraz daha geriye Osmanlıya gittiklerine doğu ve güneydoğunun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler.” demişti.