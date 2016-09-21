Erdem Gül, 'silahlı terör örgütüne yardım' iddiasıyla hâkim karşısına çıktı; duruşma 16 Kasım'a ertelendi

üklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin mâhkumiyet kararı veren mahkemenin dosyadan ayrılmasına hükmettiği “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” davası kapsamında bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Almanya'da bulunan ve OHAL sona erene kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklayan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar duruşmaya katılmadı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapıldı. Duruşma, 16 Kasım'a ertelendi. Mahkeme, davanın CHP'li Enis Berberoğlu'nun 'MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle' yargılanacağı dava dosyasıyla birleştirilerek görülmesine karar verdi.