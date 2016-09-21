T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdem Gül, 'silahlı terör örgütüne yardım' iddiasıyla hâkim karşısına çıktı; duruşma 16 Kasım'a ertelendi

21 Eylül 2016 15:14

üklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin mâhkumiyet kararı veren mahkemenin dosyadan ayrılmasına hükmettiği “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” davası kapsamında bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Almanya'da bulunan ve OHAL sona erene kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklayan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar duruşmaya katılmadı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapıldı. Duruşma, 16 Kasım'a ertelendi. Mahkeme, davanın CHP'li Enis Berberoğlu'nun 'MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle' yargılanacağı dava dosyasıyla birleştirilerek görülmesine karar verdi.

ETİKETLER

Erdem GülmahkemeÇağlayan

Diğer Videolar

AKP’nin meclis grup başkanı Tevfik Göksu'nun seçimlerden önce verdiği 'cemevi yapacağım' vaadinin

İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de uyku odaları hizmete girdi: Saati 54 lira

ÖZET | Anadolu Efes, LDLC ASVEL’i 101-74 mağlup ederek EuroLeague’de üst üste 5. galibiyetini aldı

İhraç edilen bir akademisyenin yaşadıklarını konu alan Babil dizisi Twitter'da gündem oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24