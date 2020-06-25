Erdal Özyağcılar’dan bezelye ayıklamanın incelikleri

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'dan uzaklaşan bir isim de tiyatrocu Erdal Özyağcılar oldu.

Sosyal medya hesabından tatil sürecine paylaşımlarda bulunan Özyağcılar, bu kez de bezelye ayıklarken çekilmiş bir videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Özyağcıların “Bezelye ayıklamayı kolaylaştırmanın yolları…” notuyla paylaştığı ve bezelye ayıklamanın inceliklerini esprili bir şekilde anlattığı videosu sosyal medyada ilgi gördü.